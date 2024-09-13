Зеленский хочет возложить на Байдена ответственность за урегулирования конфликта

В текущем месяце президент Украины Владимир Зеленский представит своему американскому коллеге Джо Байдену план мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Тот план, с которым я поделюсь с президентом Байденом, он посредине между саммитами мира. Это план направлен на Украину, наших воинов. Там немного пунктов. И каждый пункт будет зависеть от решения Байдена», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что не гарантирует, что его план поможет остановить конфликт, но он хочет сделать Украину «более сильной», чтобы «подтолкнуть президента России Владимира Путина задуматься, как остановить боевые действия».

Кроме того, украинский президент заявил, что его план «очень откровенный, с очень понятными пакетами». По словам Зеленского, он собирается поделиться этим планом с кандидатами в президенты от Демократической и Республиканской партий США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Также украинский лидер планирует предоставить план мирного урегулирования конфликта и Конгрессу США, потому что «несколько шагов будут зависеть от него».

До этого Зеленский раскрыл подробности проведения второго «саммита мира», пообещав при этом, что на мероприятие пригласят российского представителя. Украинский лидер заявил, что намерен в ходе международного «саммита мира» изложить свое видение прекращения украинского конфликта.

Ранее Зеленский назвал контрнаступление РФ в Курской области «планом Украины».