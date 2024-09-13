Украинец обвинил военкомов в похищении своего сына

Украинец обвинил сотрудников ТЦК (территориального центра комплектации, украинский аналог военкомата) в похищении своего сына в Виннице. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

О похищении мужчина рассказал перед камерами в ходе разговора с сотрудником ТЦК. Он отметил, что уже подал соответствующее заявление в прокуратуру. По словам сопровожавших отца похищенного девушек, сына жалобщика скрутили и затолкали в автобус. Отец юноши подчеркнул, что произошедшее является «беззаконием». Где сейчас его ребенок, он не знает.

До этого украинский ТЦК оштрафовал инвалида за неподтверждение своего статуса.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.