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ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Курской области

ВС РФ освободили Покровский, Дарьино, Толстый Луг и Снагость в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России освободили еще четыре населенных пункта в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что освобождены хутор Покровский, села Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Утром 13 сентября российские военные водрузили там флаг РФ.

13 сентября замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что вторжение украинских войск в Курскую область произошло при поддержке Запада и вывело конфликт на новый уровень.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее на Западе заявили о продвижении ВС России по всем фронтам.

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