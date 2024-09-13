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Расчет «Пиона» поразил пункт временной дислокации ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны РФ сообщило о поражении пункта дислокации с военными ВСУ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Расчет российской самоходной артиллерийской установки «Пион» поразил пункт временной дислокации украинской армии в зоне специальной военной операции. Об этом проинформировало Минобороны России.

В момент удара в пункте находились 10 украинских военных, сообщили в оборонном ведомстве.

Как заявил командир орудия с позывным «Третий», расчет группировки войск «Запад» поразил цель на расстоянии примерно 20–25 км.

«Работали фугасом первым зарядом пороха», — приводит слова командира ТАСС.

Также уточняется, что разведку цели и наведение орудия выполнили с помощью беспилотников. Затем с помощью дронов было зафиксировано уничтожение противника.

13 сентября Минобороны РФ сообщило, что российские военные ударили по украинским аэродромам и объектам энергетики.

2 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было. По его словам, Вооруженные силы России ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами».

Ранее военкор заявил, что Украина может привлечь в зону СВО тысячи боевиков из Сирии.

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Операция на Украине
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