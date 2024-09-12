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ВСУ уничтожили все АЗС в запорожском городе

ТАСС: ВСУ уничтожили все АЗС в запорожском городе Каменка-Днепровская

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Inna Varenytsia/REUTERS

ВСУ (Вооруженные силы Украины) уничтожили все АЗС (автозаправочные станции) в запорожском городе Каменка-Днепровская. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Это последняя АЗС на территории Каменки-Днепровской. Кроме того, рой дронов висит над местным молокозаводом и не дает сотрудникам выйти с работы», — рассказали чиновники после удара беспилотника по последней из работавших АЗС..

При этом на территории молокозавода перед этим произошел взрыв емкости из-за артиллерийского удара.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ пытались более 10 раз атаковать энергообъекты Запорожской области. Балицкий уточнил, что атаки были зафиксированы на подстанции в Васильевском районе, Днепрорудном, Мелитополе и пгт Михайловка.

Глава региона отметил, что системы противовоздушной обороны отработала слаженно, и в результате подстанции не получили повреждений, и электроснабжение не было нарушено.

Ранее Энергодар и близлежащие населенные пункты оказались обесточены.

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