В Запорожской области сообщили о серии атак на энергообъекты

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в своем Telegram-канале, что минувшей ночью ВСУ более 10 раз пытались атаковать объекты энергетики региона.

«За прошедшую ночь противник произвел более десяти попыток атаковать объекты энергетики Запорожской области», — написал он.

Балицкий уточнил, что атаки были зафиксированы на подстанции в Васильевском районе, Днепрорудном, Мелитополе и пгт Михайловка.

Глава региона отметил, что системы противовоздушной обороны отработала слаженно, и в результате подстанции не получили повреждений, и электроснабжение не было нарушено.

11 сентября власти Энергодара в Запорожской области сообщили, что в городе и ряде других населенных пунктов оказались обесточены из-за обрыва линии электропередачи. Энергодар является городом-спутником Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что на ЗАЭС не будут перезапускать реакторы из-за ситуации с безопасностью.