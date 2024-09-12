В Харьковской области из-за обстрела ВСУ пострадал мирный житель

Глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что в результате обстрела ВСУ харьковского села Воробьевка был ранен мирный житель. О происшествии он рассказал в своем Telegram-канале.

«Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу для дальнейшего лечения», — заявил Ганчев.

По его словам, также обстрелу на фоне боевых действий подверглись населенные пункты Ольшана и Богдановское. Там оказались частично разрушены частные домовладения. При этом мирные жители не пострадали, заключил глава ВГА.

До этого Ганчев заявил, что в Волчанске в Харьковской области продолжаются тяжелые бои.

9 сентября министерство обороны РФ распространило видео, на котором показано уничтожение командного пункта ВСУ в Харьковской области. Объект находился в районе населенного пункта Грушевка.

Как рассказали в Минобороны, российские военнослужащие нанесли удар при помощи фугасной авиационной бомбы. Снаряд был оснащен универсальным модулем планирования.

Ранее Ганчев заявил, что Украина блокирует обмен гражданских активистов.