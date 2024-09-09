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Глава Харьковской ВГА рассказал о тяжелых боях в Волчанске

Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил, что в Волчанске продолжаются тяжелые бои

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Evgeniy Maloletka/AP

В Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, сообщает ТАСС.

По его словам, на севере региона идут позиционные бои.

«В частности, это касается и города Волчанска, где продолжаются тяжелые бои за освобождение», — сказал Ганчев.

Он также сообщил, что российские войска начали активнее теснить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Купянска.

9 сентября министерство обороны РФ распространило видео, на котором показано уничтожение командного пункта ВСУ в Харьковской области. Объект находился в районе населенного пункта Грушевка.

Как рассказали в Минобороны, российские военнослужащие нанесли удар при помощи фугасной авиационной бомбы. Снаряд был оснащен универсальным модулем планирования.

Ранее на Западе заявили, что линии обороны ВСУ в Донбассе находятся на грани обрушения.

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