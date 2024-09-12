Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украине понадобилась списанная военная техника Италии

МИД Украины: Киев попросил у Италии списанную военную технику

close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина обратилась к Италии с просьбой предоставить на вооружение списанную военную технику. Об этом заявил новый украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Разговор с Антонио Таяни (глава МИД Италии. — «Газета.Ru»)... Я также выразил нашу заинтересованность в списанной итальянской военной технике», — заявил украинский министр.

По данным МИД Украины, стороны среди прочего обсудили ускорение предоставления следующего пакета военной помощи Италии, а также усиление украинской системы противовоздушной обороны.

В свою очередь глава МИД Латвии Байба Браже призвала передать Украине необходимое дальнобойное оружие, а также снять все ограничения на его использование для ударов по России.

Позднее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдут бронетранспортеры. Кроме того, в пакет помощи будут включены солнечные панели, которыми оснастят больницы.

Ранее СМИ сообщили о расколе в США по вопросу ударов Киева вглубь России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами