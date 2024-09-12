Украине понадобилась списанная военная техника Италии

Украина обратилась к Италии с просьбой предоставить на вооружение списанную военную технику. Об этом заявил новый украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

«Разговор с Антонио Таяни (глава МИД Италии. — «Газета.Ru»)... Я также выразил нашу заинтересованность в списанной итальянской военной технике», — заявил украинский министр.

По данным МИД Украины, стороны среди прочего обсудили ускорение предоставления следующего пакета военной помощи Италии, а также усиление украинской системы противовоздушной обороны.

В свою очередь глава МИД Латвии Байба Браже призвала передать Украине необходимое дальнобойное оружие, а также снять все ограничения на его использование для ударов по России.

Позднее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Латвия передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдут бронетранспортеры. Кроме того, в пакет помощи будут включены солнечные панели, которыми оснастят больницы.

Ранее СМИ сообщили о расколе в США по вопросу ударов Киева вглубь России.