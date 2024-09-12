Российские военные ударили по украинским аэродромам и объектам энергетики

Российские военные нанесли удар по украинским аэродромам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также российское оружие большого радиуса действия поразило объекты украинской энергетики, которые обеспечивали работу Вооруженных сил Украины. В ведомстве пояснили, что ВС РФ ударили по 134 районам сосредоточения живой силы и военной техники противника в зоне СВО.

Этим утром Telegram-канал «Военное обозрение» сообщал, что девять авиабомб ФАБ-500 ударили по первой президентской бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины на Купянском направлении.

2 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было. По его словам, Вооруженные силы России ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами».

Ранее стало известно о непрекращающемся потоке раненых ВСУ с передовой в Донбассе.