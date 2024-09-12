ВС России взяли под полный огневой контроль населенный пункт в ЛНР

Российские военные взяли под полный огневой контроль населенный пункт Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР), который контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«ВС РФ взяли под полный огневой контроль населенный пункт на временно оккупированной части ЛНР. В ходе активных освободительных действий наши войска улучшили свое тактическое положение в населенном пункте Макеевка в Луганской народной республике», — сказал Марочко.

Он уточнил, что это позволило российским военнослужащим взять под огневой контроль все позиции украинских бойцов, находящиеся в административных границах Макеевки.

Эксперт также заявил, что украинские войска пытаются вернуть утраченные ими позиции, а также усиливают оборонительные рубежи за пределами населенного пункта.

2 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было.

По его словам, Вооруженные силы России ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами».

Ранее на Западе заявили, что линии обороны ВСУ в Донбассе находятся на грани обрушения.