Обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной служила в ВСУ

Гражданка Украины Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, служила в ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

«Вовк Н. П., обвиняемая в совершении особо тяжкого преступления против жизни в составе организованной группы, имеет необходимый уровень военной подготовки и конспирации, обусловленный прохождением службы в ВСУ», — говорится в материалах.

В феврале Наталью Вовк включили в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.

Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля. Она возвращалась с фестиваля «Традиция», где читал лекцию ее отец — философ Александр Дугин. ФСБ заявила, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы, а исполнительницей была названа гражданка Украины Наталья Вовк.

Как отмечает РЕН ТВ, позже ФСБ выяснила, что у Вовк был подельник — Богдан Цыганенко. По предварительным данным, именно он получил новые номера для машины, на которой в России перемещалась Вовк, и помог ей их поставить. Кроме того, мужчина арендовал гараж, в котором они вместе с исполнительницей преступления собирали бомбу.

Ранее Россия осудила замалчивание убийств российских журналистов.