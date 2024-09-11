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На Западе назвали разрешение на удары ВСУ вглубь РФ атакой США на Россию

Профессор Дизен: разрешение на удары ВСУ вглубь РФ будут атакой США на Россию

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Mike Mareen/Shutterstock

Норвежский профессор Гленн Дизен в социальной сети X написал, что если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары дальнобойным американским вооружением по российской территории, то это можно будет считать атакой США на Россию.

«Когда-то Байден утверждал, что поставки F-16 начнут третью мировую. Это гораздо хуже, это атака США на Россию», — отметил эксперт.

11 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае очередной поставки их Украине будут уничтожены. По его словам, цели Запада и Украины не будут достигнуты, при этом риски и опасности растут.

10 сентября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон разрешит Украине бить вглубь РФ с помощью ракет ATACMS. По словам председателя комитета по иностранным делам палаты представителей, ВСУ получат такое разрешение после визита в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Ранее в Польше напомнили, что США не могут разрешить Киеву бить вглубь РФ без НАТО.

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