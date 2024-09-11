Морпехи уничтожили группу украинских солдат у курского села

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили группу украинских солдат у села Гордеевка в Курской области. Об этом РИА Новости рассказал представитель российского силового ведомства.

В распоряжении агентства оказалось видео боя. На кадрах, как пишут журналисты, видно минимум четырех ликвидированных штурмовиков из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Украинские военные были уничтожены морпехами 155-й бригады ТОФ во время контрнаступления в Курской области.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что войска России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Утверждается, что за минувшие сутки ВС РФ вернули территорию площадью 10 квадратных километров.

Бои на территории Курской области продолжаются с 6 августа. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок объяснил, почему действия ВС РФ в Курской области рано считать контрнаступлением.