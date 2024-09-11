В Госдуме заявили о защищенности России от атак ракетами ATACMS

Положение Вооруженных сил Украины в Курской области становится критичным, поэтому Киев просит США разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Думаю, что решение такое было принято, об этом и [госсекретарь США Энтони] Блинкен говорил. Скорее всего, это связано с тем, что положение в Курской области для ВСУ становится критичным, и они пытаются каким-то образом продолжить террористические акты, используя эти ракеты», — заявил Чепа.

По словам депутата, Россия сможет защитить себя от атак ракетами ATACMS благодаря широкому арсеналу средств противовоздушной обороны.

10 сентября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон разрешит Украине бить вглубь РФ с помощью дальнобойных ракет американского производства ATACMS. По словам председателя комитета по иностранным делам палаты представителей, ВСУ получат такое разрешение после визита в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Ранее в США заявили, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации.