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Mash сообщил, что российские военные освободили четыре населенных пункта в Курской области

Mash: ВС России начали зачистку Снагости, Гордеевки и Апанасовки под Курском

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы РФ ночью 10 сентября освободили населенные пункты Снагость, Апанасовку, Гордеевку и 10-й Октябрь в Курской области. По данным канала, российские бойцы в этих селах начали зачистку от Вооруженных сил Украины.

Канал утверждает, что часть украинских военных с боем выдавливают на юго-востоке Кореневского района. Минобороны РФ эту информацию пока официально не комментировало.

В конце августа отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что если ВСУ не покинут территорию Курской области, то украинское правительство рискует потерять часть своих территорий. По его словам, сейчас у Киева есть два варианта: либо отступить, либо продолжать присылать новые подкрепления.

Операция ВСУ в Курской области продолжается уже месяц. Российское Минобороны заявило, что Украина потеряла в регионе более 10 тыс. военнослужащих. О больших потерях ВСУ регулярно сообщает и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. В одном из недавних сообщений он не смог сдержать смех, рассказывая о неудачной для ВСУ атаке российского БПЛА. На Украине же операцией довольны. «Абсолютно все цели... реализуются», — заявил президент Владимир Зеленский. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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