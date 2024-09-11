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В Раде признали сложную для ВСУ ситуацию в Курской области

Депутат Рады Гончаренко заявил о сложном положении ВСУ в Курской области

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале заявил, что ситуация в Курской области для Вооруженных сил Украины является сложной.

«Ситуация сложная», — прокомментировал он обстановку в Курской области.

27 августа отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покинут территорию Курской области, то украинское правительство рискует потерять часть своих территорий. По его словам, сейчас у Киева есть два варианта: либо отступить, либо продолжать присылать новые подкрепления.

Операция ВСУ в Курской области продолжается уже месяц. Российское Минобороны заявило, что Украина потеряла в регионе более 10 тыс. военнослужащих. О больших потерях ВСУ регулярно сообщает и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. В одном из недавних сообщений он не смог сдержать смех, рассказывая о неудачной для ВСУ атаке российского БПЛА. На Украине же операцией довольны. «Абсолютно все цели... реализуются», — заявил президент Владимир Зеленский. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в интернете опубликовали кадры прорыва российских войск в Курской области.

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