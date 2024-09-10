Песков отказался раскрывать, какие страны примут участие в учениях «Океан-2024»

Раскрытие деталей о стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024», которые проходят в РФ с 10 по 16 сентября, является прерогативой военных. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия он обратил внимание, что вместе с российскими моряками в тренировках примут участие солдаты из ряда других стран. Однако представитель главы государства не стал уточнять, какие зарубежные партнеры Москвы решили присоединиться к маневрам.

«Это прерогатива военных — давать детали по учениям. Они дадут необходимую информацию», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Также пресс-секретарь Кремля рассказал, что президент страны Владимир Путин планирует принять участие в начале активной фазы учений «Океан-2024». Российский лидер будет наблюдать за маневрами по видеосвязи.

10 сентября министерство обороны РФ заявило, что тренировки пройдут сразу в нескольких локациях. Речь идет о Северном Ледовитом и Тихом океанах, а также Балтийском, Средиземном и Каспийском морях.

Всего в учениях примут участие более 400 боевых кораблей. Также военнослужащие задействуют более 120 самолетов и семи тыс. единиц специальной техники.

Ранее в администрации США прокомментировали проведение в РФ стратегических учений «Океан-2024».