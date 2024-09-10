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Шойгу раскрыл суточные потери ВСУ

Шойгу: каждый день ВСУ теряют до двух тысяч военных

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Ежедневно Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до двух тысяч военнослужащих. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, российская армия продолжает успешное наступление в Донбассе, где каждый день под контроль РФ переходит по 28 квадратных километров.

Шойгу добавил, что с августа по сентябрь Вооруженные силы (ВС) РФ освободили около 1000 квадратных километров территории.

3 сентября издание Welt со ссылкой на Институт изучения войны писало, что ВС РФ успешно продвигаются на территории Донецкой народной республики, взяв за август под свой контроль 477 квадратных километров, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область. За август Россия освободила наибольшее число территорий с октября 2022 года, отмечается в статье.

2 сентября президент России Владимир Путин в беседе с учениками кызылской школы №20 заявил, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было. По словам российского лидера, сейчас речь идет не о том, чтобы двигаться в Донбассе по 200, по 300 метров вперед. Вооруженные силы России ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами», уточнил президент.

Ранее в США заявили, что «русские нажали педаль газа» на Украине.

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