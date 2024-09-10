Шойгу заявил, что ВСУ пытаются совершить ядерный террор на Курской АЭС

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что стремление Украины осуществить ядерный террор на Курской АЭС является «верхним уровнем терроризма».

Он также напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Москва не вела, не ведет и не будет вести переговоры с террористами. Шойгу добавил, что никаких контактов с Киевом не будет, пока ВСУ «не выкинут» из России.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал о провале плана ВСУ к 3 сентября продвинуться к Курской АЭС для ее обстрела. При этом, по его словам, бойцы противника сейчас готовятся к новой такой операции. Кроме того, стало известно, что ВСУ дистанционно заминировали немецкими минами весь поселок Нижний Мордок в Курской области.

По мнению главы МИД России Лаврова, ВСУ находятся в состоянии агонии на фоне вторжения в Курскую область. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу рассказал, после чего РФ может возобновить переговоры с Украиной.