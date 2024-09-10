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ЦАХАЛ атаковал командиров ХАМАС в штабе в Хан-Юнисе

ВВС Израиля атаковали группу командиров ХАМАС в штабе в Хан-Юнисе

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Ramadan Abed/Reuters

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по высокопрофильной группе активистов радикального палестинского движения ХАМАС, которые находились в штабе, расположенном в гуманитарной зоне города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Перед атакой были предприняты меры для минимизации риска для гражданского населения, включая использование точных боеприпасов и воздушное наблюдение», — говорится в заявлении военных.

В пресс-службе подчеркнули, что «террористические организации в секторе Газа продолжают злоупотреблять гражданской и гуманитарной инфраструктурой», в том числе гуманитарной зоной в Хан-Юнисе, «для осуществления террористической деятельности против Государства Израиль и его вооруженных сил».

В МИД Сирии заявили 9 сентября, что Израиль провоцирует эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. В САР добавили, что израильская сторона занимается «массовым истреблением палестинцев» в секторе Газа. Кроме того, сирийское внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за развитие конфликта на США, а также другие страны Запада.

Ранее американцы подали в суд на Иран, Сирию и КНДР за помощь ХАМАС при атаке на Израиль.

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