Стала известна судьба солдата, чей позывной написали в доме под Курском

Российский солдат, чей позывной — «Хан» — написали внутри брошенного дома в селе Коровяковка Курской области, погиб, отражая атаку украинских войск. Подробности истории выяснил RT.

Как удалось узнать журналистам, 8 августа «Хан» позвонил жене и рассказал, что едет на боевое задание, после чего связь с ним оборвалась. Позднее с его семьей связались из военкомата и сообщили, что мужчина скончался 9 августа.

По словам брата «Хана», из изученных им документов следует, что его родственник участвовал в отражении попытки ВСУ атаковать Курскую АЭС, так как в качестве места гибели указан город Курчатов.

Мужчина предположил, что надпись «Хан» в доме под Курском оставили сослуживцы его брата в память о нем.

Бои на территории Курской области продолжаются с 6 августа. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее жительница Курской области рассказала, что пряталась от дронов в реке.