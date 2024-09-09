Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ покинули позиции в Красногоровке в ДНР

ТАСС: оставшаяся группировка ВСУ в Красногоровке покинула позиции

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские войска покинули позиции в городе Красногоровка, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций», — сказали в силовых структурах.

Там добавили, что ВСУ в этом населенном пункте нет.

6 сентября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что Вооруженные силы России за неделю выровняли линию фронта в ДНР и расширили плацдарм для наступления у ключевых хабов ВСУ в этом регионе.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было.

По его словам, Вооруженные силы РФ ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами».

Ранее на Западе заявили, что линии обороны ВСУ в Донбассе находятся на грани обрушения.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами