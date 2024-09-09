ВСУ покинули позиции в Красногоровке в ДНР

Украинские войска покинули позиции в городе Красногоровка, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Оставшаяся группировка противника в Красногоровке сбежала с оставшихся позиций», — сказали в силовых структурах.

Там добавили, что ВСУ в этом населенном пункте нет.

6 сентября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что Вооруженные силы России за неделю выровняли линию фронта в ДНР и расширили плацдарм для наступления у ключевых хабов ВСУ в этом регионе.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было.

По его словам, Вооруженные силы РФ ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами».

Ранее на Западе заявили, что линии обороны ВСУ в Донбассе находятся на грани обрушения.