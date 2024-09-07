ВСУ обстреляли больницу в Горловке, пострадали взрослые и ребенок

Пять человек получили ранения в результате обстрела детской больницы города Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Он пояснил, что среди пострадавших несовершеннолетняя девочка. На месте инцидента работают все службы.

Позже мэр города пояснил, что после обстрелов ВСУ пострадали шесть мирных горловчан. Они получили ранения различной степени тяжести.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что Донецкая народная республика (ДНР) за минувшие сутки 25 раз попала под обстрел Вооруженных сил Украины, которые выпустили по российскому региону 77 боеприпасов. По данным СЦКК, ранения получили пять мирных жителей республики.

Ранее в Херсонской области заявили об «охоте» беспилотников ВСУ на мирное население.