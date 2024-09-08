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В США раскрыли, что стало с ВСУ с начала наступления российских войск

CNN: ВСУ катастрофически не хватает подкреплений в Донбассе

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают «катастрофическую нехватку» подкреплений на фоне продвижения российских войск в Донбассе. Об этом сообщил телеканал CNN.

«За два с половиной года наступления российские силы разгромили многие украинские подразделения. Подкреплений мало, что истощает и деморализует некоторых солдат», — говорится в материале.

Авторы отметили, что особенно сложная ситуация возникла у подразделений, расположенных в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) и других местах восточной линии боевого соприкосновения.

Также один из неназванных командиров ВСУ рассказал каналу, что многие новобранцы, пережившие свой первый бой, отказываются выполнять боевые задачи и покидают свои позиции.

До этого отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покинут территорию Курской области, то украинское правительство рискует потерять часть своих территорий. По его словам, сейчас у Киева есть два варианта: либо отступить, либо продолжать присылать новые подкрепления.

Ранее в США назвали стратегическую ошибку ВСУ.

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