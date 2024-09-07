На Западе заявили об окружении ВСУ в районе Красногоровки в ДНР

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение в районе Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

«Большое количество украинских войск отрезано в полях к северу от Красногоровки <…>, они сейчас фактически окружены», — сказал он.

Эксперт считает, что российские военнослужащие скоро займут все территории в этом районе и выровняют фронт на данном участке.

6 сентября ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что Вооруженные силы России за неделю выровняли линию фронта в ДНР и расширили плацдарм для наступления у ключевых хабов ВСУ в этом регионе.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было.

По его словам, сейчас речь идет не о том, чтобы двигаться в Донбассе по 200, по 300 метров вперед. Вооруженные силы России ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами», уточнил глава государства.

Ранее на Западе заявили, что линии обороны ВСУ в Донбассе находятся на грани обрушения.