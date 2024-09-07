«Уралвагонзавод» отправил танки Т-90М российским военным

«Уралвагонзавод» в преддверии Дня танкиста и танкостроителя отправил Минобороны РФ эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщили в пресс-службе концерна УВЗ (входит в Ростех).

«Партию непревзойденных Т-90М «Прорыв» Уралвагонзавод отправил российским военным в канун Дня танкиста… Т-90М «Прорыв» становятся мощнее, защищеннее, в них больше инноваций и специальных технологий», — говорится в релизе.

Отмечается, что машины комплектуются современными средствами радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и комплексами снижения заметности.

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин назвал отечественный танк Т-90 «Прорыв» лучшим в мире.

До этого в России была замечена редкая модификация танка Т-90 с литой башней. Telegram-канал «Воевода Вещает» отмечает, что эта особенность танка говорит о том, что машина относится к танкам более ранней модификации.

Ранее военный эксперт раскрыл главную особенность танка Т-90 «Прорыв».