Ракетные войска при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области военнослужащих и техники резервов 10 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах 9 населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Бои шли в районах Алексеевки, Белополья, Бояро-Лежачего, Владимировки, Глухова, Краснополья, Сум, Хотени и Ямполя.



За сутки потери украинской армии составили более 280 солдат, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий, например 155 мм гаубица М777 американского производства, 9 автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.