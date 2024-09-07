Передача Киеву американских дальнобойных ракет спровоцирует ответ России. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Кажется, Соединенные Штаты поняли, что если они дадут Украине ракеты, то русские не позволят нам уйти от ответа, и мы дорого заплатим», — сказал он.

5 сентября полковник в отставке Джонатан Свит призвал президента США Джо Байдена должен снять все ограничения для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ударам вглубь российской территории и рассмотреть список целей внутри России, который планирует предоставить украинский лидер Владимир Зеленский.

4 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и далее не будут разрешать ВСУ использовать американское оружие для ударов вглубь России.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина просит союзников снять ограничения на удары дальнобойным оружием по российской территории из-за ухудшения ситуации на фронте.

Ранее Зеленский попросил у Запада разрешения бить вглубь России.