Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 115 военнослужащих и восемь автомобилей в зоне ответственности российской группировки войск «Восток». Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, пишет РИА Новости.

По словам Гордеева, бойцы «Востока» нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное и Угледар, а также отразили две контратаки штурмовых групп противника.

В итоге российское военные заняли более выгодные рубежи и позиции.

6 сентября стало известно, что Вооруженные силы России за неделю выровняли линию фронта в Донецкой народной республике (ДНР) и расширили плацдарм для наступления у ключевых хабов украинской армии в регионе.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было. По его словам, сейчас речь идет не о том, чтобы двигаться в Донбассе по 200, по 300 метров вперед. ВС РФ ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами», отметил глава государства.

Ранее в силовых структурах заявили о взятии ВСУ в Угледаре в полукольцо.