Десантники из состава группировки ВС РФ «Север» ликвидировали украинский минометный расчет в лесопосадке в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

По данным ведомства, уничтожить расчет противника удалось операторам FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота).

«Расчет разведывательного БПЛА направил на них ударный беспилотник, скорректировал его заход на цель и зафиксировал точное попадание в минометный расчет противника», — заявили в оборонном ведомстве.

Там добавили, что повторные последовательные удары позволили уничтожить минометную секцию противника.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее военкор поссорился с Алаудиновым из-за «сказок» о дронах на фронте.