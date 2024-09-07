Отставной офицер армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис рассмеялся после ответа главнокомандующего украинской армией Александра Сырского на вопрос о ротации в ВСУ. Таким образом американец отреагировал в эфире YouTube-канала Deep Dive.

В ходе интервью телеканалу CNN Сырский в ответ на вопрос журналистки о ротации в ВСУ заявил, что знает о проблемах и полностью посвящает свою жизнь армии. Эти слова рассмешили американца. Он заявил, что задал бы главкому ВСУ дополнительный вопрос, «поскольку он не ответил конкретно про ротацию».

«Она спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе», — отметил Дэвис.

В интервью CNN Сырский также признал, что украинские солдаты отправляются на поле боя, не получив должной подготовки. По его словам, новобранцы проходят один месяц базовой подготовки, а позже несколько недель занимаются специализированными тренировками.

Он также отметил, что задержки с помощью от США серьезно повлияли на ситуацию на поле боя. Кроме того, он рассказал, что нападение на Курскую область уменьшило угрозу наступления ВС РФ, поскольку силы Киева «якобы не дали» российской армии действовать.

6 сентября бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что украинское руководство якобы собирается отправить в отставку Александра Сырского из-за провала в Курской области.

Ранее Сырский признал, что солдаты ВСУ отправляются в бой без подготовки.