Вооруженные силы России за неделю выровняли линию фронта в Донецкой народной республике (ДНР) и расширили плацдарм для наступления у ключевых хабов украинской армии в регионе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«За неделю в регионе наши силы освободили несколько населенных пунктов. Некоторые из них имели принципиальную стратегическую важность, что позволило выровнять линию фронта и расширить плацдарм. Далее широким фронтом пойдет наступление на ключевые хабы противника», — заявили в силовых структурах.

В частности, речь идет об Угледаре, Красноармейске (украинское название — Покровск) и Димитрове (украинское название — Мирноград).

6 сентября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» за неделю взяли под контроль Кирово, Птичье, Скучное, Карловку, Заветное и Журавка в ДНР.

2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что таких темпов наступления российской армии в Донбассе, как сейчас, давно не было.

По его словам, сейчас речь идет не о том, чтобы двигаться в Донбассе по 200, по 300 метров вперед. Вооруженные силы России ставят под контроль уже территории «не по 200-300 метров, а квадратными километрами», уточнил глава государства.

Ранее на Западе заявили, что линии обороны ВСУ в Донбассе находятся на грани обрушения.