В ДНР рассказали о ситуации в Красногоровке

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще полностью не выбиты с территории города Красногоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Враг еще полностью не выбит из окраин Красногоровки, несет ежедневные потери, но пока пытается сдержать наше наступление подвозом живой силы, которая уничтожается в считанные дни», — написал Пушилин.

1 сентября силовые структуры сообщили, что украинские военнослужащие, которые в настоящее время находятся в Красногоровке и его окрестностях, рискуют попасть в окружение. По их информации, из-за этого бойцы ВСУ пытаются покинуть свои позиции.

До этого Пушилин сообщил, что российские военнослужащие отодвинули украинские войска в направлении Дзержинска (украинское название — Торецк), оттуда Вооруженные силы Украины ведут обстрел Горловки. Он отметил, что под ударами остаются два района Донецка — Кировский, Петровский и часть Горловки.

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