Эксперт: провоцируя Белоруссию, Киев стремится ускорить свое поражение

Направляя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на территорию Белоруссии, Киев может стремиться ускорить свое поражение. Такую версию в беседе с Tsargrad.tv озвучил военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин, комментируя новость о сбитой над территорией Гомеля воздушной цели, — предположительно, украинского беспилотника.

«Киев, осознавая крах Украины как политического проекта, старается как можно быстрее устроить агонию, вынудить Белоруссию непосредственно перейти к активным действиям, вовлечь ее в войну. И таким образом открыть еще один фронт. Перебросить туда какие-никакие войска. И, соответственно, как можно быстрее проиграть», — предположил Матюшин.

Он напомнил, что подобную авантюру Киев уже устроил в Курской области, когда после нападения на российское приграничье начал «сыпаться» фронт в Донбассе.

В ночь на 5 сентября министерство обороны Белоруссии сообщило, что средства ПВО уничтожили нарушившие границу беспилотники. По данному факту проводится проверка.

О проникновении воздушных целей в воздушное пространство Белоруссии сообщал и председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он пояснил, что жители города Гомель рассказали о как минимум двух взрывах и одной сбитой воздушной цели. По его словам, объект, судя по предварительной информации, упал за городом.

Ранее в Белоруссии задержали сотрудника японских спецслужб.