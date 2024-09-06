Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: провоцируя Белоруссию, Киев стремится ускорить свое поражение

Военэксперт Матюшин: Киев отправляет БПЛА в Белоруссию, ускоряя свое поражение

close
Gleb Garanich/Reuters

Направляя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на территорию Белоруссии, Киев может стремиться ускорить свое поражение. Такую версию в беседе с Tsargrad.tv озвучил военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин, комментируя новость о сбитой над территорией Гомеля воздушной цели, — предположительно, украинского беспилотника.

«Киев, осознавая крах Украины как политического проекта, старается как можно быстрее устроить агонию, вынудить Белоруссию непосредственно перейти к активным действиям, вовлечь ее в войну. И таким образом открыть еще один фронт. Перебросить туда какие-никакие войска. И, соответственно, как можно быстрее проиграть», — предположил Матюшин.

Он напомнил, что подобную авантюру Киев уже устроил в Курской области, когда после нападения на российское приграничье начал «сыпаться» фронт в Донбассе.

В ночь на 5 сентября министерство обороны Белоруссии сообщило, что средства ПВО уничтожили нарушившие границу беспилотники. По данному факту проводится проверка.

О проникновении воздушных целей в воздушное пространство Белоруссии сообщал и председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он пояснил, что жители города Гомель рассказали о как минимум двух взрывах и одной сбитой воздушной цели. По его словам, объект, судя по предварительной информации, упал за городом.

Ранее в Белоруссии задержали сотрудника японских спецслужб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами