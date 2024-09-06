Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Киев идет ва-банк»: военный эксперт о сбитом над Белоруссией БПЛА

Военный эксперт Матюшин: Киев продолжает провоцировать Белоруссию

close
Shutterstock

Военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о сбитой над территорией Белоруссии воздушной цели, — предположительно, украинского беспилотника. По его мнению, Киев идет ва-банк, рассчитывая вынудить жителей страны выступить против действующей власти.

«Вполне возможно, Киев пребывает в какой-то своей реальности. Он считает, что с помощью провокаций, а потом последующего вооруженного вторжения на территории Белоруссии произойдет переворот, установится прозападный режим, который будет вместе с Украиной продолжать проводить вооруженную агрессию против России», — предположил Матюшин.

Еще одной возможной целью Киева, по его словам, могла быть попытка вынудить Вооруженные силы России перебросить подразделения в Белоруссию, ослабив давление в Донбассе.

В ночь на 5 сентября министерство обороны Белоруссии сообщило, что средства ПВО уничтожили нарушившие границу беспилотники. По данному факту проводится проверка.

О проникновении воздушных целей в воздушное пространство Белоруссии сообщал и председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он пояснил, что жители белорусского города Гомель рассказали о как минимум двух взрывах и одной сбитой воздушной цели. По его словам, объект, судя по предварительной информации, упал за городом.

Ранее группа украинцев попыталась сбежать в Белоруссию через минное поле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами