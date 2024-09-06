«Киев идет ва-банк»: военный эксперт о сбитом над Белоруссией БПЛА

Военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о сбитой над территорией Белоруссии воздушной цели, — предположительно, украинского беспилотника. По его мнению, Киев идет ва-банк, рассчитывая вынудить жителей страны выступить против действующей власти.

«Вполне возможно, Киев пребывает в какой-то своей реальности. Он считает, что с помощью провокаций, а потом последующего вооруженного вторжения на территории Белоруссии произойдет переворот, установится прозападный режим, который будет вместе с Украиной продолжать проводить вооруженную агрессию против России», — предположил Матюшин.

Еще одной возможной целью Киева, по его словам, могла быть попытка вынудить Вооруженные силы России перебросить подразделения в Белоруссию, ослабив давление в Донбассе.

В ночь на 5 сентября министерство обороны Белоруссии сообщило, что средства ПВО уничтожили нарушившие границу беспилотники. По данному факту проводится проверка.

О проникновении воздушных целей в воздушное пространство Белоруссии сообщал и председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он пояснил, что жители белорусского города Гомель рассказали о как минимум двух взрывах и одной сбитой воздушной цели. По его словам, объект, судя по предварительной информации, упал за городом.

Ранее группа украинцев попыталась сбежать в Белоруссию через минное поле.