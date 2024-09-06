Военный эксперт указал на просчет Киева при нападении на Курскую область

Киев просчитался, планируя, что нападение украинских войск на Курскую область остановит российские силы в Донбассе. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал генерал-майор запаса, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский рассчитывали, что ВС РФ снимут свои бригады и перенаправят их на приграничные территории, однако сильно себя переоценили.

«И сейчас мы видим результат вот этой курской авантюры, куда бросили все резервы, завели на курскую землю. И, в результате этого стратегического просчета, о том что якобы Россия оголит фронт, который был на новых территориях, перебросит резервы непосредственно на курскую территорию, он не подтвердился», — сказал Липовой.

Он добавил, что сейчас противник видит свои просчеты и лихорадочно ищет выход из сложившейся ситуации.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее главком ВСУ рассказал, где армия испытывает наибольшие трудности.