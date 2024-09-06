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Жительница Курской области рассказала о державших оборону бойцах «Ахмата»

РИА: трое бойцов спецназа «Ахмат» защищали село под Суджей при эвакуации жителей

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Три бойца спецназа «Ахмат» помогали держать оборону села Лебедевка в Суджанском районе Курской области, пока местные жители эвакуировались. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рассказ одной из жительниц Большесолдатского района Зои Андриановой.

По словам женщины, в Лебедевке жила ее подруга и 6 августа, когда началось наступление украинских войск в регионе, она весь день не могла ей дозвониться. На следующий день подруга приехала к рассказчице с вещами и прояснила ситуацию.

По ее словам, жителям села пришлось убегать из-за того, что ВСУ начали нападать на мирных граждан.

«А еще рассказала, что были три «ахматовца» где-то там на границе, и эти три «ахматовца» держали оборону очень крепко. По словам подруги, пока люди были в селе, они ВСУшников не пустили», — сообщила Андрианова.

В настоящее время женщина проживает в Курске у сына, а ее подруга находится в пункте временного размещения.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Алаудинов заявил о «выжигании» украинских войск в Курской области.

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