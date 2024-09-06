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Рогов заявил, что ВСУ не добились ни одной цели в Курской области

Рогов: ВСУ за месяц атак в Курской области не удалось достичь ни одной цели

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц с начала вторжения в Курскую область не смогли достигнуть ни одной из военных целей своей операции. Такое мнение высказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в разговоре с ТАСС.

Украинские войска не смогли прорваться к городу Курчатову, где находится Курская АЭС, или крупному населенному пункту, где могли бы «шантажировать Россию». Помимо этого, своими действиями ВСУ не смогли оттянуть подразделения ВС РФ с других участков линии соприкосновения, отметил Рогов.

По его словам, украинские войска каждый день теряют в Курской области десятки единиц техники и сотни военнослужащих, которые могли бы стабилизировать положение ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях, где силы РФ продвигаются вперед.

Появление наемников из «Иностранного легиона» ВСУ говорит о том, что захват российской территории оплачивается высокой ценой для Киева, который рассчитывал оттянуть внимание с основных фронтов, добавил председатель комиссии.

5 сентября главком ВСУ Александр Сырский заявил, что нападение на Курскую область позволило не дать войскам РФ использовать ее как плацдарм для наступления, также это отвлекло часть российских сил с других направлений.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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