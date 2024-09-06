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Эксперт прокомментировал сообщения о передаче Сербией самолетов Украине

Эксперт Коротченко счел вбросом сообщения о передаче Сербией МиГ-29 Украине

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Christophe Ena/AP

Предположения политических противников сербского президента Александра Вучича о возможной передаче 14 истребителей МиГ-29 во Францию с целью их реэкспорта на Украину направлены на ухудшение отношений между Москвой и Белградом. Об этом заявил российский военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко РИА Новости.

В сербских оппозиционных СМИ и политических кругах ранее возникли слухи о том, что в соглашении между Францией и Сербией о передаче 12 истребителей Rafale содержится пункт о передаче сербских МиГ-29 через Францию украинским властям. Вучич решительно опроверг эти утверждения.

Коротченко отметил, что появившиеся сообщения о намерении Белграда передать свои МиГ-29 Франции в обмен на новые Rafale для последующей передачи Украине являются явным вбросом, целью которого является усложнение отношений между Москвой и Белградом, а также создание негативного политического фона перед встречей президента России Владимира Путина с вице-премьером Сербии Александром Вулиным на полях Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что официальный Белград серьезно относится к своим обязательствам по недопущению реэкспорта ранее поставленных российских вооружений и рассматривает Сербию как одного из ключевых партнеров России в области военно-технического сотрудничества. Коротченко добавил, что Вулин, отвечающий за взаимодействие с Россией в сфере обороны и национальной безопасности, предоставил необходимые разъяснения и гарантии российской стороне о том, что информация о возможной передаче МиГ-29 является ложной.

Ранее российские войска уничтожили во Львове два украинских МиГ-29.

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