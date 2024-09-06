Экс-замглавы МЧС допрашивали несколько раз еще до возбуждения дела

Правоохранительные органы допрашивали бывшего заместителя главы МЧС Павла Барышева за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Проверка по законности получения квартиры Барышевым как нуждающимся в улучшении жилищных условий проводилась несколько месяцев. До возбуждения уголовного дела он несколько раз был на допросе еще в рамках доследственной проверки», — рассказал собеседник агентства.

5 сентября стало известно, что Следственный комитет возбудил дело против Барышева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник благодаря подложным документам похитил трехкомнатную квартиру стоимостью как минимум 20 млн рублей в Московском регионе. Следователи считают, что Барышев с 2017 по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением. Сейчас на недвижимость наложен арест.

Президент Владимир Путин освободил Барышева от должности в мае 2021 года. Он занимал пост заместителя главы МЧС с февраля 2017 года. Причины снятия Барышева с должности не уточнялись.

Ранее сообщалось, что Барышев заработал 10,4 миллиона рублей в 2019 году.