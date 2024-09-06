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Экс-замглавы МЧС допрашивали несколько раз еще до возбуждения дела

ТАСС: экс-замглавы МЧС Барышева допрашивали несколько раз до возбуждения дела

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Евгений Биятов/РИА Новости

Правоохранительные органы допрашивали бывшего заместителя главы МЧС Павла Барышева за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Проверка по законности получения квартиры Барышевым как нуждающимся в улучшении жилищных условий проводилась несколько месяцев. До возбуждения уголовного дела он несколько раз был на допросе еще в рамках доследственной проверки», — рассказал собеседник агентства.

5 сентября стало известно, что Следственный комитет возбудил дело против Барышева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник благодаря подложным документам похитил трехкомнатную квартиру стоимостью как минимум 20 млн рублей в Московском регионе. Следователи считают, что Барышев с 2017 по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением. Сейчас на недвижимость наложен арест.

Президент Владимир Путин освободил Барышева от должности в мае 2021 года. Он занимал пост заместителя главы МЧС с февраля 2017 года. Причины снятия Барышева с должности не уточнялись.

Ранее сообщалось, что Барышев заработал 10,4 миллиона рублей в 2019 году.

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