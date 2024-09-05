Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область приведет к двойному поражению Киева как на этом направлении, так и в Донбассе. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom выразил бывший американский разведчик Тони Шаффер.

«Они не смогли достичь ни одной стратегической цели в Курской области, и теперь они застряли там, где они находятся. В конечном итоге это на самом деле двойной выигрыш для русских», — заявил Шаффер.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский 5 сентября заявил, что нападение на Курскую область уменьшило угрозу наступления ВС РФ, поскольку силы Киева якобы «не дали» российской армии действовать.

С 6 августа российские Вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее эксперт раскрыл, как ВСУ атакой на Курскую область укрепили переговорные позиции РФ.