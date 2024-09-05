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На Западе оценили шансы Украины вернуть утраченные территории

Responsible Statecraft: западное оружие не поможет Украине вернуть территории

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Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Западное оружие не поможет Украине вернуть утраченные территории. К такому мнению пришел руководитель евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоль Ливен, чью статью опубликовал портал Responsible Statecraft.

В статье подчеркивается, что у ВСУ сейчас не осталось шансов нанести поражение ВС РФ и силовым путем вернуть территории (Крым и новые регионы РФ). Ливен заявил, что взятие Красноармейска (Покровска) в ДНР, к которому движутся российские войска в ходе наступления, предоставит российским войскам контроль над южным Донбассом. По его мнению, атака ВСУ на Курскую область ухудшила положение ВСУ в ДНР.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ ускорили наступление в зоне СВО и ВСУ их не сдерживают. При этом российский лидер заявил, что потери ВСУ могут привести к утрате Украиной боеспособности, чего Россия добивается.

Ранее Захарова связала просьбы Украины о снятии ограничений на применение оружия с ситуацией на фронте.

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