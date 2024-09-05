В Курской области попала в засаду штурмовая группа ВСУ

В Курской области попала в засаду и была полностью уничтожена штурмовая группа ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

В составе было пять штурмовиков из 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Засада была устроена в районе Александровки морпехами 810-й бригады Черноморского флота РФ.

До этого вертолет Ми-28НМ ударил по скоплению техники ВСУ в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее командир отряда ВС РФ рассказал, как ВСУ минируют дороги в Курской области.