Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вертолет ударил по скоплению техники ВСУ в Курской области

МО: в Курской области Ми-28НМ ударил по скоплению техники ВСУ

close
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронетехники в приграничной зоне Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника, добавили российские военные.

По информации разведки, после выполнения задания экипаж успешно вернулся на базу. В ведомстве отметили, что личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены.

Российский вертолет Ми-28НМ (ночной модернизированный) – это новейшая модификация «Ночного охотника», разработка которой началась в 2009 году. В ней учтены все замечания, которые получил Ми-28Н во время государственных испытаний. В машине произошла замена иностранных комплектующих на отечественные. Для комфортной работы ночью вертолет оснастили новой прицельно-поисковой системой.

Ранее российский вертолет поразил силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами