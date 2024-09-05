Вертолет ударил по скоплению техники ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронетехники в приграничной зоне Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника, добавили российские военные.

По информации разведки, после выполнения задания экипаж успешно вернулся на базу. В ведомстве отметили, что личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены.

Российский вертолет Ми-28НМ (ночной модернизированный) – это новейшая модификация «Ночного охотника», разработка которой началась в 2009 году. В ней учтены все замечания, которые получил Ми-28Н во время государственных испытаний. В машине произошла замена иностранных комплектующих на отечественные. Для комфортной работы ночью вертолет оснастили новой прицельно-поисковой системой.

Ранее российский вертолет поразил силы ВСУ в приграничном районе Курской области.