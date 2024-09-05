Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Заветное Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также в ведомстве сообщили о поражении живой силы и техники 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Красноармейск, Гродовка, Михайловка, Селидово, Журавка и Мемрик ДНР.

В Минобороны добавили, что противник потерял до 530 бойцов, бронетранспортер, два танка, три автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» (производство Франции), 152 мм гаубицу «Мста-Б», три 122 мм гаубицы Д-30, два 152 мм орудия Д-20 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

5 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что потери ВСУ чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается.

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