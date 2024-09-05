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ВС РФ поразили бункер с командным составом ВСУ

«Военное дело»: ВС России поразили бункер с командным составом ВСУ в Житомире

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Алексей Никончук/Google Maps

ВС РФ поразили бункер с командным составом ВСУ в Житомире. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

По данным канала, ракетный удар стоил жизни 25 командиров украинской армии и нескольких членов персонала подземного укрытия.

До этого министерство обороны РФ заявило, что ударом «Искандер-М» была уничтожена М270 MLRS в Сумской области.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава с применением двух ракет «Искандеров-М».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 51 военного, еще 270 получили ранения.

Ранее сообщалось, что удар «Искандеров» по ВСУ в Полтаве мог быть организован за 20 минут.

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