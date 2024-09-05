МО РФ сообщило о новом ударе «Искандер-М» по позициям ВСУ

ВС РФ уничтожили установку М270 MLRS в результате удара «Искандер-М» по Сумской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Отмечается, что ударом также была поражена вспомогательная техника к М270 и находящийся на месте личный состав. Пусковая установка M270 MLRS производится в США и используется в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет.

До этого МО РФ показало кадры уничтожения позиции ЗРК Patriot в Днепропетровской области.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава с применением двух ракет «Искандеров-М».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 51 военного, еще 270 получили ранения.

Ранее была названа новая версия уничтожения первого F-16 на Украине.