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Путин заявил об увеличении числа контрактников в ВС России

Путин: выросло число людей, подписывающих контракты с Вооруженными силами РФ

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Количество активных граждан, которые решают подписать контракты с Вооруженными силами (ВС) России, увеличилось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Количество наших мужчин, которые чувствуют потребность защищать Родину, Отечество, резко увеличилось», — заявил российский лидер.

До этого глава государства во время совещания по ситуации в Курской области отметил, что количество желающих добровольцев заключить контракт с Минобороны России увеличилось.

Девятый ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Мероприятие считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока, а также расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что главной темой форума в этом году станет тема «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание. Российский лидер принимает участие в мероприятиях ВЭФ второй день подряд. Так, накануне Путин провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР. Кроме того, глава государства открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.

Ранее Путин напомнил о причинах украинского конфликта.

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