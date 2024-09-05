Путин оценил положение ВСУ на поле боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ослабили свои позиции на ключевых направлениях в зоне боевых действий. Об этом в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Как сказал глава государства, в последнее время военнослужащие страны ускорили наступление на поле боя.

«Противник несет очень большие потери и в живой силе, и в технике», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что в результате все это может привести к разрушению фронта ВСУ на наиболее важных участках и утрате их боеспособности. По словам Путина, именно этого Вооруженные силы РФ и добиваются.

Также во время мероприятия президент обратил внимание, что ежедневно получает доклады от министерства обороны страны по ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Ведомство по несколько раз в день отчитывается перед главой государства о ходе боевых действий, уточнил он.

В этом году ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой форума стал «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее в Кремле назвали начало СВО «крайней мерой».